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Президент Казахстана утвердил новый казахский алфавит на основе латиницы

Президент Казахстана подписал указ, утверждающий новую версию алфавита казахского языка на основе латинской графики.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В октябре 2017 года Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Но в нем широко использовались апострофы, что, по мнению многих специалистов и простых граждан, затрудняло чтение и письмо.

Утвержденный президентом новый алфавит также содержит 32 буквы, в нем уменьшено число апострофов и введены диграфы (sh, ch).


Опубликовано:20 Февраль, 2018  11:55, ]]>Печать]]>
 
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