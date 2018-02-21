Эрдоган заявил об отступлении сирийских боевиков из Африна

Сирийские боевики отступили из Африна после залпов турецкой артиллерии.

Как передает İslam.az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сегодня вечером было замечено около десятка пикапов, движущихся в сторону Африна. Но потом начался артобстрел, и они были вынуждены вернуться", - заявил президент Турции.

По его словам, всё на этом закончилось.

"Вчера мы говорили с уважаемым господином Путиным и уважаемым господином Рухани, у нас есть договорённости по этой теме. К сожалению, некоторые террористические группы иногда сами принимают неправильные решения. Это неприемлемо, и они за всё ответят", - добавил он.