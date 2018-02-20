Читатель спрашивает: Дошли ли до наших дней божественные ниспослания прошлого?

Согласно нашим верованиям, до Корана Аллах ниспослал Его Светлости Мусе (а) Тору, Его Светлости Давиду (а) Псалмы, а Его Светлости Исе (а) – Библию. Эти книги считаются Божественными откровениями. Однако люди исказили содержание этих книг, интерпретировали их в своих интересах. Современные тексты этих книг также подтверждают факты искажения. Вместе с тем, мы не можем утверждать, что эти книги были искажены полностью. В нынешнем варианте этих книг сохранилась часть оригинала.

Фрагменты древних откровений имеют место также в некоторых иных источниках. Например, в произведении «Тухаф аль-угуль» приведены образцы откровений, ниспосланных Его Светлости Мусе (а) и Его Светлости Исе (а). Подобные информации встречаются и в хадисах Кудси. Современные исследователи, ссылаясь на то, что у некоторых этих хадисов отсутствуют источники, а у некоторых они не достоверны, высказываются в необходимости более тщательных исследований.