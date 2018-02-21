Власти Саудовской Аравии разрешили открыть боулинг и бильярд-клубы

Глава Олимпийского комитета Саудовской Аравии Турки бен Абдельмухсин Аль Шейх подписал соглашение с руководством Всемирного центра боулинга об открытии первых трех боулинг- и бильярд-клубов в королевстве, передает РИА Новости со ссылкой на саудовское агентство новостей SPA.

По информации агентства, клубы откроются в трех городах королевства: Эр-Рияде, Джидде и Эд-Даммаме. Договор также включает выделение специального места для дрифта (экстремальной езды на автомобилях) и другие спортивные проекты, о которых будет сообщено позднее.

Как сообщает агентство, этот договор был подписан в рамках плана по развитию развлекательного сектора в королевстве.