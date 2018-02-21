Египетские военные ликвидировали четырех террористов на Синае

Армия Египта в ходе масштабной антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова "Синай 2018" за минувшие сутки ликвидировала четырех экстремистов.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении ВС страны.

"В ходе операции по уничтожению очагов терроризма ВВС ликвидировали восемь целей, военные уничтожили четырех особо опасных экстремистов", — говорится в документе.

Сообщается, что военные продолжают обезвреживать взрывные устройства, ликвидировать склады боеприпасов и укрытия экстремистов на полуострове.

Всего за время операции на Синае ликвидированы почти 70 экстремистов. Операция "Синай 2018" продолжается с 9 февраля.