Билборды о хиджабе помогут найти ответы на вопросы

Мусульманская организация из американского штата Иллинойс запустила социальную рекламу о хиджабе, чтобы повысить осведомленность населения об этом неотъемлемом атрибуте мусульманской женщины.

Посредством своих билбордов организация GainPeace поощряет вопросы немусульман о хиджабе и предлагает всем интересующимся звонить по номеру телефона и задавать любые вопросы о головном уборе мусульманских женщин, передает İslam.az со ссылкой на ansar.ru.

Билборды о хиджабе расположены на двух автомагистралях между штатами и одной из дорог.

«Ношение хиджаба – на все 100% мой выбор. Вопреки распространенному убеждению, хиджаб никоим образом нас не угнетает. На самом деле, он говорит совсем об обратном – хиджаб олицетворяет силу женщин», - говорит волонтер GainPeace Сара Ахмед, цитирует WGN TV.

По словам еще одной активистки Киран Малик, на мусульманок не следует вешать ярлыков исходя из их внешнего вида.

Две американские мусульманки рассказали об этих билбордах в рамках пресс-конференции, поведав также о своем опыте столкновения с исламофобией.