В Гренландии подо льдом нашли сверхсекретную базу США

В Гренландии под 35-метровым слоем подтаявшего снега обнаружен лагерь "Век" — сверхсекретная ракетная база США, сообщает The Daily Star.

Лагерь был закрыт в 1967 году. Военные намеревались использовать его для подготовки к возможной войне с СССР. База, известная как "Город подо льдом", предназначалась для более чем 200 солдат, местом дислокации которых была трехкилометровой длины сеть туннелей. Для военных в лагере было оборудовано жилье, действовали магазины, больница, часовня и даже кинотеатр.

Однако в 1967 году вследствие опасений в неустойчивости льда от базы отказались. Инженеры заявили о возможном скором обрушении ее стен.

По данным The Daily Star, в лагере сохранились биологические, химические и радиоактивные отходы. Они могут вырваться в атмосферу в случае, если территория базы полностью высвободится из-под ледяного покрова.