Около 80 школьниц, пропавших после атаки "Боко харам" в Нигерии, были спасены

Нигерийские военные спасли около 80 школьниц, пропавших после нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" на деревню Дапчи (штат Йобе) на северо-востоке Нигерии.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила телекомпания CNN со ссылкой на местного чиновника.

По его данным, девочки были обнаружены в среду в городе на границе штатов Борно и Йобе после того, как военные получили наводку касательно их местонахождения.

В свою очередь, агентство Reuters сообщает, что нигерийская армия спасла 76 школьниц, а также обнаружила тела двух погибших.