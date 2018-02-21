Читатель спрашивает: Дозволено ли мусульманину посещать церковь и выполнять там богослужения?

В этом вопросе намерение очень важно. Мусульманин может посещать церковь, как исторический памятник. Что же касается посещения церкви с целью богослужения, то, если имеется в виду богослужения христиан, то мусульманину не подобает подобное поведение. К сожалению, некоторые невежественные мусульмане, для воплощения в жизнь своих желаний, посещают церковь, зажигают там свечи, и даже молят о помощи попов. Мусульманин должен молить о помощи Аллаха, а если захочет совершить паломничество, то должен посетить святыни Ислама.

Что же касается выполнения в церкви намаза, то это не грех, но считаем нецелесообразным выполнение намаза в ныне действующей церкви. Потому что такой поступок может быть неправильно оценен сотрудниками церкви и ее прихожанами, вызвать их беспокойство. Кроме того, присутствие изображений и статуй человека в помещении, где выполняется намаз, приводит к снижению благости намаза. А церкви, как известно, обставляются иконами и статуями. Если трудно найти помещение для выполнения намаза, то при крайней необходимости можно выполнить этот вид богослужения в церквях, которые в настоящий момент не функционируют по назначению.