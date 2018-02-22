Турция сообщила о нейтрализации 49 террористов в Африне за сутки

Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали за сутки 49 членов PYD, YPG, а также группировки ИГ, сообщает генеральный штаб Турции в четверг.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, ранее турецкое военное ведомство сообщило о потерях ВС Турции с начала операции в Африне — убиты 32 человека и ранены около 150.

"В ходе операции "Оливковая ветвь" за минувшие сутки нейтрализовано 49 членов террористических организаций PYD, YPG и ИГ, с начала операции — 1829", — говорится в заявлении генштаба.