Читатель спрашивает: Что такое «такруи-овла»?

«Тарки-овла» в переводе означает «отказ от более предпочтительного действия». Этот термин встречается в основном в шиитских книгах. В Коране и хадисах нет термина «тарки-овла». Шиитские ученые решали некоторые проблемы, возникающие с непорочностью святых, именно определением «тарки-овла». В аятах Корана имеются некоторые моменты, связанные с Его Светлостью Адамом, Мусой, Давудом, Йунусом (а). Если судить поверхностно, то в этих аятах говорится о грехах или ошибках пророков. Однако, по мнению части мусульман, пророки никогда не допускали ошибок и не грешили: это идет вразрез с их непорочностью. Согласно теории тарки-овла, эти пророки, выбирая между двумя действиями, отдали предпочтение не самому лучшему, а иному хорошему деянию, рангом ниже. Поэтому считали себя провинившимися и просили Аллаха простить их. Для рядовых людей тарки-овла не является грехом, но непорочные считали для себя такие поступки недостойными. Они каялись, так как упустили возможность заслужить наибольшую благость. В конце же вновь отметим, что тарки-овла принимается вовсе не всеми мусульманами и эта позиция не находит единогласную поддержку.