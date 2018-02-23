Индийские военные уничтожили огнем пост пакистанской армии в Кашмире

Индийские военные уничтожили вечером в четверг пост пакистанской армии в секторе Мендхар в Кашмире.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу телеканал NDTV.

Как ранее информировала пресс-служба МИД Пакистана, заместитель верховного комиссара Индии в Исламабаде Дж.П.Сингх был вызван в четверг в пакистанский МИД для объявления протеста из-за продолжающихся нарушений режима прекращения огня на Линии контроля в Кашмире. Пакистанская сторона обвинила Индию в нарушениях договоренностей о прекращении огня.