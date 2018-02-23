США не исключают удара по вооруженным силам Сирии

Вашингтон не исключает нанесения ударов по вооруженным силам Сирии.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время выступления в Институте политики Чикагского университета.

США оставляют за собой право нанесения ударов, но хотят избежать такой ситуации, отметила дипломат.

Постпред США при ООН отметила, что Вашингтон «не хочет находиться в центре сирийского конфликта», но необходимо помочь сирийцам, против которых применяется химическое оружие.