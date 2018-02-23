Туркменских женщин лишают права водить

Женщинам-водителям в Туркмении отказываются продлевать срок действия их прав, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана».

Водительские права в Туркмении имеют ограниченный срок действия – десять лет. Читательницы рассказали журналистам, что при попытке продлить права в Госавтоинспекции им отказывают, ссылаясь на устное распоряжение не принимать документы от женщин. Кто именно отдал распоряжение – в Госавтоинспекции не поясняют.

По словам читательниц, они пытались обращаться за помощью к юристам. Однако юристы готовы помочь только с составлением заявлений в суд или в прокуратуру. Полноценно представлять интересы автолюбительниц никто из юристов не берется, опасаясь преследований властей.

Врачи в поликлиниках не предупреждают женщин, желающих получить права, о существующих проблемах. Они выдают им справки об отсутствии противопоказаний к вождению. О том, что этот документ им не пригодится, женщины узнают уже в Госавтоинспекции. При этом справка выдается не бесплатно.

О том, что жительницам Туркменистана практически запретили автовождение, стало известно в декабре 2017 года. Тогда сотрудники Госавтоинспекции начали предупреждать женщин, что скоро им будут выписывать штрафы за вождение. В январе сотрудники Госавтоинспекции начали изымать у женщин права и отправлять их машины на штрафстоянки. Одновременно всех женщин, получивших права менее пяти лет назад, обязали пересдать экзамены по автовождению.

Официально причины запрета (да и сам запрет) не были оглашены. Но источники, близкие к Госавтоинспекции, рассказали журналистам, что в декабре министр внутренних дел Исгендер Муликов сообщил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о частых ДТП с участием водителей-женщин. Глава государства поручил разобраться с ситуацией. До сих пор единственной страной мира, где женщинам запрещено водить машину, была Саудовская Аравия, но с 2018 года этот запрет и там был отменен.