Террористы из ИГ вывезли не менее $400 млн из Ирака и Сирии после поражения

Террористическая группа ИГ вывезла не менее $400 млн из Ирака и Сирии после военного поражения.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на депутата парламента Ирака.

Как добавляет The Economist, группировка ИГ смогла аккумулировать значительные финансовые поступления, занимаясь похищениями людей для получения выкупа, грабежом, конфискациями и поборами на захваченной территории и незаконной торговлей нефтью. В октябре 2016 года Комитет Сената США по внутренней безопасности в специальном докладе среди источников финансирования этой террористической группы также назвал нелегальную торговлю предметами исторического наследия и отметил широкое влияние террористов на "черном рынке" в Ираке и Сирии - от оборота оружия до торговли продовольствием и стройматериалами.

По сообщению газеты The Guardian, в январе 2016 года представитель коалиции во главе с США заявил об уничтожении нескольких "миллионов долларов" при бомбардировке объекта финансовой инфраструктуры ИГ во время операции в иракском Мосуле.