На въезде в Африн был подбит караван из 40 автомобилей

Турецкая армия подбила караван из 30-40 автомобилей, перевозивших вооружение в Африн.

Как передает Islam.az со ссылкой на TRT, об этом сообщил Генштаб вооруженных сил Турции.

Было установлено, что автокараван ПKK/PYD/YPG и ИГ, загруженный оружием и боеприпасами, движется от юго-востока Африн в направлении города. В 15 км от города автокараван был подбит. В результате обстрела гражданское население не пострадало”, - отмечается в сообщении Генштаба.

Напомним, что 20 января вооруженные силы Турции совместно со Свободной сирийской армией развернули антитеррористические операции в Африне под общим названием “Оливковая ветвь”. В результате операции были уничтожены 1873 террористов.