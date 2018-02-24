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Названа дата переноса посольства США в Израиле в Иерусалим.
Как сообщает Islam.az со ссылкой на Hürriyet, официальные представители США заявили, что это произойдет 14 мая - в 70-ю годовщину обретения Израилем независимости.
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Названа дата переноса посольства США в Израиле в Иерусалим
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