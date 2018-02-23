Читатель спрашивает: Можно ли заключать брак с женщиной, если она не девственница, без согласия ее отца?

Согласно шариату, для заключения брака девственница обязательно должна получить согласие отца или же деда по отцу. Без этого брак недействителен. Некоторые муджтехиды придерживаются мнения, что девственница, которая может отличить плохое от хорошего («рашида»), и являющаяся экономически независимой, может заключить брак без согласия отца. Однако женщина, уже бывшая замужем, может сама решать свою судьбу. Отметим, что данное указание не имеет отношение к женщине, потерявшей девственность иным путем. Например, если она потеряла девственность в результате падения, аварии или же после прелюбодеяния, то она все равно при заключении брака считается девственницей. Эта женщина обязательно должна получить разрешение отца или деда по отцу или же у близкого родственника, который имеет на это право.