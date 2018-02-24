Боевики в Нигерии похитили 110 школьниц

Боевики террористической группировки "Боко Харам" похитили 111 учениц школы в нигерийском штате Йобе, сообщает местное издание PM News со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось об исчезновении только 46 девочек. Кроме того, полиция отрицала, что они были похищены.

В апреле 2014 года террористы "Боко Харам" похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять школьниц на всех арестованных боевиков, но правительство страны от этого отказалось. В августе 2016 года боевики "Боко Харам" опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы. Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов.

Более 20 из похищенных школьниц позже были освобождены при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Остальные сбежали из плена самостоятельно или были вызволены. При этом 195 девушек числились пропавшими без вести. В мае 2017 году власти Нигерии сообщили, что 82 похищенные школьницы освобождены в обмен на боевиков "Боко Харам".