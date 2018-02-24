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Новости » Новости по миру

ВВС США вновь ударили по сирийским мирным жителям: до 30 погибших

Военная операция ВВС международной коалиции во главе с США в Сирии второй раз подряд за последнюю неделю привело к большим потерям среди мирного населения. Как передает Islam.az, в воскресенье удары были нанесены по двум населенным пунктам - Эш-Шаафа и Захрат-Альвани - к востоку от города Дейр-эз-Зор.

Жертвами налета стали 29 мирных жителей, десятки других получили ранения, передает ТАСС ссылаясь на агентство SANA.  Большинство погибших женщины и дети.

В ночь на 22 февраля авиация США и их союзников атаковала город Хаджин, расположенный в 50 км от пограничного с Ираком города Бу-Кемаль на востоке Сирии. Тогда погибли 12 сирийцев.


Опубликовано:26 Февраль, 2018  10:21, ]]>Печать]]>
 
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