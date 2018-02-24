Читатель спрашивает: Если сейчас нет Рая и Ада, то, как объяснить, что во время Вознесения Пророк (с) наблюдал сцены Рая и Ада?

Согласно нашим убеждениям, все люди восстанут из мертвых в Судный день, и в зависимости от своих деяний, отправятся в Рай или же Ад. Без Суда никто не может попасть в Рай или Ад. Поэтому можем сказать, что в настоящий момент Рая и Ада не существует.

Что касается событий во время Вознесения, это сцены, которые были продемонстрированы Пророку (с) в качестве примера и назидания. Может быть, что Аллах создал эти сцены именно с целью демонстрации Пророку (с). Одной же из причин может быть следующее: для Аллаха нет понятия времени, Аллах находится выше понятий до и после, причина и следствие. Поэтому Пророк (с) мог наблюдать эти сцены и по этой причине.