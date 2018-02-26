В Ираке 16 гражданок Турции приговорили к смерти

Иракский суд приговорил 16 женщин из Турции к смертной казни через повешение за вступление в террористическую организацию «Исламское государство». Об этом сообщил представитель суда, передает Reuters.

Судья постановил, что все 16 женщин были членами ИГИЛ, состояли с террористами в браке, помогали деятельности террористической организации материально, а также оказывали помощь в совершении терактов. Приговор не окончательный и может быть обжалован.

Как отмечает агентство, в Ираке продолжается судебный процесс над сотнями женщин, которые прибыли из-за рубежа и были задержаны вместе со своими детьми во время захвата иракскими военными опорных пунктов ИГИЛ. На прошлой неделе еще одна турецкая женщина была приговорена в Ираке к высшей мере наказания за связь с «Исламским государством», десять остальных из разных стран получили пожизненные тюремные сроки.