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Турецкие спецназовцы вошли в Африн

Турецкие полицейские силы спецназа и жандармерии вошли в сирийский регион Африн.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на CNNTürk, информацию распространило министерство внутренних дел Турции.

Отмечается, что эти силы обеспечат безопасность и стабильность на турецко-сирийской границе, в том числе Африне, защитят местное население от нападений и давлений РПК/PYD-YPG и ИГ.

Кроме того, спецназовцы предотвратят повторное вторжение террористов в освобожденные села.

Напомним, что 20 января вооруженные силы Турции совместно со Свободной сирийской армией развернули антитеррористические операции в Африне под общим названием "Оливковая ветвь". В результате продолжающейся 38 дней операции уничтожены 2059 террористов РПК/PYD-YPG и ИГ.


Опубликовано:26 Февраль, 2018  13:30, ]]>Печать]]>
 
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