Женщинам Саудовской Аравии разрешили посещать кладбища

Один из богословов Саудовской Аравии поддержал мнение о том, что приверженкам ислама разрешается навещать могилы своих родственников. Шейх Салех аль-Магамиси, имам мечети Кубы в соцсети Twitter поддержал опубликованную ранее фетву одного из членов Совета Шуры, передает Islam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Данное религиозное заключение разрешает женщинам посещать кладбища. Отмечается, что во многих странах арабского мира существует негласный запрет на посещение представительницами женского пола могил родственников.

Подобное ограничение объясняется тем, что женщины «эмоциональны» и имею склонность громко выражать свою скорбь.