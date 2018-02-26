В Берлине уроженка Азербайджана сорвала с турчанки паранджу

В супермаркете берлинского района Шенеберг 54-летняя женщина напала на 28-летнюю гражданку Турции и сорвала с нее паранджу. Напавшая выкрикивала оскорбления в адрес молодой женщины, сообщает İslam.az со ссылкой на haqqin.az.

По данным берлинской полиции, в результате нападения молодая женщина получила травму головы, а напавшая на нее была задержана. Свидетели происшествия рассказали полиции, что напавшая, помимо оскорблений в адрес мусульманки, выкрикивала еще и расистские лозунги.

По данным берлинской полиции, нападение было связано именно с тем, что потерпевшая является турчанкой. Хулиганку арестовали, ей предъявлено обвинение в нападении и расизме.

Гражданство и национальность напавшей не называется, но портал 7sur7 и издание Fjordabladet пишут, что она - уроженка Азербайджана.