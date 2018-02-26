B Азербайджанe минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида

На территории Азербайджана минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

B 17:00 по бакинскому времени на территории страны было приостановлено движение транспорта и пешеходов, автомобили дали сигналы, корабли, подземные и наземные поезда - гудки.

В то же время, в других городах и районах страны, поселках и селах, в дипломатических представительствах Азербайджана в зарубежных странах были приспущены государственные флаги.

Отметим, что в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го мотострелкового полка бывшего СССР напали на город Ходжалы. В надежде на спасение, 2500 жителей города направились в сторону Агдама. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 мирных жителей взяли в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 людей стали инвалидами. Восемь семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обеих родителей, а 130 - одного из них.

В 1994 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева был издан специальный указ об объявлении 26 февраля "Днем Ходжалинского геноцида и национального траура". В документе подробно раскрыты причины трагедии и виновники.

В Хатаинском районе Баку воздвигнут памятник жертвам Ходжалинского геноцида.