Читатель спрашивает: Кто такой «мустазаф»?

Мустазаф – это человек, переживающий физические, материальные или же умственные трудности, в результате чего не может найти путь, ведущий к истине. То есть, это человек, для которого условия, в которых он находится, не позволяют найти истину. Например, умственно отсталые люди лишены возможности понять религиозные указания и выполнять богослужения. Но даже человек с нормальным умственным развитием может считаться мустазафом в определенных вопросах. Аллах не будет спрашивать с него за те вопросы, которые он неспособен осилить. Или же люди, которые живут обособленно от общества. Они, будучи неосведомленными, не способны разобраться в некоторых важных вопросах, поэтому их не будут осуждать за это. К этой категории можно отнести и лиц, которые находятся под постоянным давлением окружающих, не обладают независимостью, загружены комплексами.