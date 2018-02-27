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Сегодня в Азербайджане отмечается "Су чершенбеси"

Сегодня в Азербайджане отмечается предпраздничный вторник - "Су чершенбеси".

Завершение зимы и приход весны отмечается в Азербайджане и многих других странах Востока как праздник Новруз.

Фактически, подготовка к празднику начинается за месяц до самой праздничной даты.

Так, издревне особенно праздничными считаются вторники. Каждая из предстоящих четырех недель, а вернее четырех вторников (чершенбе), посвящена одной из четырех стихий и называется соответственно.

По народным поверьям, в первый вторник обновляется вода, стоячая вода приходит в движение. Снега на склонах гор начинают таять, талые воды стекают в низины, спешат к рекам. Вода несет жизнь и является символом чистоты и свежести. В этот день с восходом солнца принято ходить за водой к реке или источнику, умываться, окроплять друг друга.

Вода, по которой скользнул солнечный луч, согласно древнему поверью, считается обновленной и священной, а желания того, кто в ней искупается, должны осуществиться. В числе связанных с водой обрядов часто упоминается обряд перепрыгивания через проточную воду для очищения от грехов прошлого года. Вода играет главную роль в жизни человека. Поэтому первая "чершенбе" начинается с нее.


Опубликовано:27 Февраль, 2018  11:03, ]]>Печать]]>
 
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