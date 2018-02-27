Военный прокурор рассказал о деле военных, предавших Азербайджан

«Обвиняемые в шпионаже лица совершили преступление в различных местах при различных обстоятельствах. Уголовные дела в отношении некоторых обвиняемых в шпионаже лиц направлены в суд, в отношении остальных – будут направлены позже». Об этом АПА сообщил военный прокурор республики Ханлар Велиев.

По его словам, обвиняемые в шпионаже служили в различных воинских частях.

«Эти преступления были совершены в различных местах. Расследование в отношении некоторых лиц продолжается. Мы считаем, что до праздника Новруз мы полностью закончим дело и направим его в суд», - сказал он.

Напомним, что в мае 2017 года Генпрокуратура, Минобороны, МВД и СГБ выступили с совместным заявлением об обезвреживании шпионской сети, в которую входила группа военнослужащих и гражданских лиц.

В результате неотложных оперативно-следственных мероприятий была предотвращена планировавшаяся в общественных местах города Баку провокационная и террористическая деятельность органов разведки и спецслужб врага, группа военнослужащих и гражданских лиц, привлеченных к тайному сотрудничеству, была привлечена к уголовной ответственности, в отношении их принята мера пресечения в виде ареста.