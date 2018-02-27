Читатель спрашивает: Что подразумевается под выражением «Коран имама Али (а)»?

Это выражение иногда встречается в религиозных источниках. Это образец Корана, который был собран имамом Али (а) после кончины Пророка (с) по его завещанию. Некоторые думают, что этот экземпляр Корана отличается от общеизвестного экземпляра. В книгах содержатся хадисы, которые дают основание предполагать это. Однако большинство исламских ученых не поддерживают эту версию, считая эти хадисы не достоверными. Коран, который мы имеем на сегодняшний день, не был фальсифицирован: это именно тот Коран, который был ниспослан Пророку (с). Единственная разница между «Кораном имама Али (а)» и современным Кораном – это последовательность расположения в книге аятов. Имам Али (а) расположил все аяты в той последовательности, в которой они были ниспосланы Пророку (с), дав им краткий комментарий. В современном же Коране суры расположены в зависимости от объема, от большего к меньшему. «Коран имама Али (а)» в настоящее время хранится у имама Махди (а).