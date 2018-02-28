ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Можно ли заключать брак с женщиной, если она не девственница, без согласия ее отца? Можно ли заключать брак с женщиной, если она не девственница, без согласия ее отца?
Дозволено ли мусульманину посещать церковь и выполнять там богослужения? Дозволено ли мусульманину посещать церковь и выполнять там богослужения?
Если сейчас нет Рая и Ада, то, как объяснить, что во время Вознесения Пророк (с) наблюдал сцены Рая и Ада? Если сейчас нет Рая и Ада, то, как объяснить, что во время Вознесения Пророк (с) наблюдал сцены Рая и Ада?
В Берлине уроженка Азербайджана сорвала с турчанки паранджу В Берлине уроженка Азербайджана сорвала с турчанки паранджу
B Азербайджанe минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида B Азербайджанe минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Фев.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
Новости » Новости по стране

Армяне подвергли обстрелу позиции ВC Азербайджана из пулеметов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 132 раза.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Шураабад, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.


Опубликовано:28 Февраль, 2018  10:18, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
28 Февраль, 2018
Минобороны прокомментировало распространенное армянскими СМИ сообщение о якобы обстреле армянского села
28 Февраль, 2018
На территории Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,3
27 Февраль, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 116 раз за сутки
21 Февраль, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 135 раз за сутки
20 Февраль, 2018
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 124 раза за сутки

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
28 Февраль, 2018
Армяне подвергли обстрелу позиции ВC Азербайджана из пулеметов
28 Февраль, 2018

Что подразумевается под выражением «Коран имама Али (а)»? Ислам в вопросах
28 Февраль, 2018

Минобороны прокомментировало распространенное армянскими СМИ сообщение о якобы обстреле армянского села
28 Февраль, 2018

На территории Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,3
27 Февраль, 2018

В Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии
27 Февраль, 2018

Военный прокурор рассказал о деле военных, предавших Азербайджан
27 Февраль, 2018
Боевики "Джебхат ан-Нусры" обстреляли гуманитарный коридор в Восточной Гуте
27 Февраль, 2018

США пригрозили Турции санкциями из-за покупки С-400 у России
27 Февраль, 2018

Сегодня в Азербайджане отмечается "Су чершенбеси"
27 Февраль, 2018

Кто такой «мустазаф»? Ислам в вопросах
27 Февраль, 2018
США введут новые санкции против РФ в течение 30 дней
27 Февраль, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 116 раз за сутки
26 Февраль, 2018

B Азербайджанe минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида
26 Февраль, 2018

В Берлине уроженка Азербайджана сорвала с турчанки паранджу

26 Февраль, 2018
Женщинам Саудовской Аравии разрешили посещать кладбища
26 Февраль, 2018

Турецкие спецназовцы вошли в Африн
26 Февраль, 2018

В Ираке 16 гражданок Турции приговорили к смерти
26 Февраль, 2018
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз
26 Февраль, 2018

Если сейчас нет Рая и Ада, то, как объяснить, что во время Вознесения Пророк (с) наблюдал сцены Рая и Ада? Ислам в вопросах
26 Февраль, 2018

ВВС США вновь ударили по сирийским мирным жителям: до 30 погибших
26 Февраль, 2018

Минуло 26 лет со дня Ходжалинского геноцида
24 Февраль, 2018

Боевики в Нигерии похитили 110 школьниц
24 Февраль, 2018

В Сирию из России прибыли еще два истребителя нового поколения
24 Февраль, 2018

Более 20 афганских военных погибли при атаке талибов на юге страны
24 Февраль, 2018

Можно ли заключать брак с женщиной, если она не девственница, без согласия ее отца? Ислам в вопросах
24 Февраль, 2018

Названа дата переноса посольства США в Израиле в Иерусалим
24 Февраль, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 120 раз за сутки
23 Февраль, 2018
В Афганистане за сутки ликвидировали не мене 70 боевиков
23 Февраль, 2018

На въезде в Африн был подбит караван из 40 автомобилей Видео
23 Февраль, 2018

Террористы из ИГ вывезли не менее $400 млн из Ирака и Сирии после поражения
23 Февраль, 2018
Туркменских женщин лишают права водить
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com