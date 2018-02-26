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Борьба с бородой и хиджабом: что ожидает Казахстан?

В Казахстане собираются ввести поправки к закону о религии, позволяющие наказывать денежным штрафом за религиозные призывы вне мечетей, а также за использование атрибутов деструктивных религиозных течений - бороды, коротких штанов, паранджи, никаба, хиджаба и др.

Предполагается, что за ношение бороды штраф составит $8, хиджаба - $40, никаба - $370. А за религиозную пропаганду, оскорбляющую чувства представителей иной веры, первый штраф составит $370, а при повторном нарушении может быть увеличен до $740.

Два года назад правительство уже приняло решение о запрете включения в школьную форму «элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий.

Однако, как считает казахстанский политолог Досым Сатбаев, власти в Астане несколько поздно собрались противодействовать распространению нетрадиционных для казахов радикальных религиозных течений.

«Общины, проповедующие радикальный ислам, существуют по всей стране. Число приверженцев салафитского течения в последние годы значительно возросло. И во многом это вина государства. Долгое время правительство этой проблемой вообще не занималось, а Союз мусульман Казахстана не мог на достаточном уровне противостоять проникновения религиозного радикализма.  Благоприятной почвой для исламистов был низкий уровень жизни, идеологический ваакум и др», - сказал политолог haqqin.az.

В помощь Союзу мусульман Казахстана было создано министерство по делам религий, которое должно каким-то образом остановить процесс усиления исламского радикализма в стране. На вооружение был взят опыт борьбы с радикалами соседних Узбекистана и Таджикистана, несмотря на то, что там в этом плане допускались перегибы, так что некоторым верующим даже пришлось перебраться в Кыргызстан.

«Сейчас казахстанские власти поставили себе целью унифицировать внешний вид верующих мусульман. Между тем в истории Казахстана не существовало радикального ислама, религиозные воззрения и отправления, как правило, pегулировали аксакалы. Но с изменением социально-экономической ситуации, увеличением населения городов институт аксакалов пришел в упадок. В последние 20 лет в Казахстане, особенно в западной его части, стали возникать радикальные течения. Именно в Западном Казахстане в прошлом году исламские экстремисты совершили ряд  террористических актов. Руководство этого региона уже два года пытается устранить атрибуты религиозной принадлежности хотя бы из школ.

А новые меры правительства явно запоздали и, скорее всего, дадут обратный эффект – радикального ислама будет в стране еще больше. Просветительская работа среди молодежи, на мой взгляд, дала бы более заметные результаты, чем жесткие репрессивные меры», - убежден  Д.Сатбаев.


Опубликовано:28 Февраль, 2018  11:51, ]]>Печать]]>
 
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