Реформы нужны для борьбы с врагами, например, Ираном - Саудовский принц

"Реформы и изменения в Саудовской Аравии необходимы для поддержания развития и борьбы с врагами, например с Ираном", - сказал в интервью газете The Washington Post наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд, сообщает ТАСС.

Кроме того, по словам наследного принца, "реформы являются частью шоковой терапии, необходимой для модернизации королевства в политическом и культурном плане".

"Шоковая терапия важна для сдерживания экстремизма, она также позволила предоставить больше прав женщинам", - подчеркнул он.

Мухаммед бен Салман напомнил, что перестановки в руководстве минобороны были запланированы еще несколько лет назад.

В понедельник в Эр-Рияде было объявлено, что декретом короля Салмана бен Абдель Азиза смещены со своего поста и отправлены на пенсию начальник Генштаба ВС Абдель Рахман бен Салех аль-Буньян и командующий силами ПВО королевства генерал Мухаммед бен Аввад Сухайм. Сменились и командующие сухопутными войсками, совместной группировкой войск и ракетными войсками стратегического назначения. Перестановки коснулись также нескольких губернаторов, их заместителей и мэров городов.