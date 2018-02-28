В Афганистане хотят признать "Талибан"

Президент Афганистана Ашраф Гани выступил за признание движения "Талибан" политической группой, передает Tolo News.

Согласно информации телеканала, Гани заявил, что правительство Афганистана выдаст паспорта талибам и их семьям и будет работать над снятием санкций с лидеров движения.

"Мы также будем работать над списком освобождения заключенных талибов", — добавил он.

Президент подчеркнул, что правительство обеспечит безопасность тех членов "Талибана", которые присоединятся к мирному процессу: "Мы будем учитывать мнение "Талибана" в ходе мирных переговоров".