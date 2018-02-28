39-й день "Оливковой ветви": Уничтожены 2184 террористов

Количество террористов, уничтоженных в сирийском регионе Африн, достигло 2184.

Как сообщает Islam.az, информацию распространил Генштаб Вооруженных сил Турции.

Отмечается, что проводимая в Африне турецкой армией совместно с Сирийской армией свободы антитеррористическая операция "Оливковая ветвь" продолжается уже 39 дней.

За это время обезврежено 2184 террористов РПК/KCK/PYD-YPG и ИГ, более 60-ти боевиков перехвачены живыми. В результате воздушных и наземных ударов уничтожены сотни убежищ террористов, складов и целей.

В ходе операции от террористов расчищено более 100 сел. Были также обнаружены двое боевиков группировки РПК/PYD, пытавшиеся спрятаться среди гражданского населения на освобожденных территориях. Переодевшись в одежду пастухов, террористы пытались отдалиться от направления движения военнослужащих. Они задержаны и увезены в Турцию.

Отметим, что антитеррористическая операция "Оливковая ветвь" началась 20 января 2018 года.