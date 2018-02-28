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В России могут появиться исламские облигации

Госдума приняла к рассмотрению законопроект, который разрешает выпуск сукука — исламского эквивалента облигаций.

Как передает Islam.az со ссылкой на iz.ru, об этом заявил советник председателя ЦБ Алексей Симановский на первом Российском исламском экономическом форуме. По его словам, поправки вносятся в закон «О ценных бумагах». В соответствии с ними, снимаются ограничения на выпуск облигаций без фиксированной доходности, что предполагает сукук.

— Это открывает закрытый путь, чтобы эмитенты бумаг соответствовали стандартам шариата, — пояснил Алексей Симановский. — Возникнет новая культурная среда, которая будет способствовать развитию исламского финансирования.

В связи с тем, что шариат запрещает ростовщичество, традиционные облигации с фиксированной доходностью в исламском банкинге недопустимы.

Сукук обеспечивает негарантированный доход за счет прибыли финансируемого мероприятия, то есть является целевым.

О выпуске сукук в России впервые заговорили в 2011 году. Однако первые облигации появились лишь в 2017 году — в конце августа ЦБ принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя. Выпуск был технический, организован компанией из Татарстана для проработки техники выпуска подобного рода облигаций, имел одобрение со стороны шариатского эксперта. Объём выпуска составил 1 млн рублей. Облигации имели срок погашения 62 дня и размещались по закрытой подписке.

По данным МАИБ, объем активов исламского банкинга, которым сейчас пользуются 42 млн человек в разных странах, превышает $2 трлн, доходность составляет в среднем 12,6% годовых. По прогнозам ассоциации, к 2021 году объем активов подобного банкинга составит $3 трлн.

Первый Российский исламский экономический форум прошел во вторник в корпоративном университете Сбербанка в деревне Аносино. Его инициировала Международная ассоциация исламского бизнеса (МАИБ), которую возглавляет Марат Кабаев. На форуме было подписано три меморандума о взаимодействии, которые ознаменовали приход исламского банкинга в Россию — между МАИБ и Сбербанком, МАИБ и Международным форумом Организации исламского сотрудничества, между Сбербанком и Исламской корпорацией по развитию частного сектора.


Опубликовано:28 Февраль, 2018  15:05, ]]>Печать]]>
 
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