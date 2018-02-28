ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Можно ли заключать брак с женщиной, если она не девственница, без согласия ее отца? Можно ли заключать брак с женщиной, если она не девственница, без согласия ее отца?
Дозволено ли мусульманину посещать церковь и выполнять там богослужения? Дозволено ли мусульманину посещать церковь и выполнять там богослужения?
Если сейчас нет Рая и Ада, то, как объяснить, что во время Вознесения Пророк (с) наблюдал сцены Рая и Ада? Если сейчас нет Рая и Ада, то, как объяснить, что во время Вознесения Пророк (с) наблюдал сцены Рая и Ада?
Что подразумевается под выражением «Коран имама Али (а)»? Что подразумевается под выражением «Коран имама Али (а)»?
Реформы нужны для борьбы с врагами, например, Ираном - Саудовский принц Реформы нужны для борьбы с врагами, например, Ираном - Саудовский принц

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Фев.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
Новости » Новости по миру

В Ираке из плена освободили около 25 россиянок с детьми

Власти Ирака вызволили из плена отрядов ополчения около 25 российских женщин с детьми и поместили их в женскую тюрьму Багдада, где они будут дожидаться суда.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при главе Чечни и рабочей группы по поиску и возвращению на родину российских детей и женщин из зоны ближневосточного конфликта Хеда Саратова.

"Сегодня буквально мы получили информацию, что 25 женщин с детьми перевезли из Мосула, где они находились в плену вооруженных формирований "Хашд-аль-Шааби", в официальную тюрьму Багдада", - отметила Саратова.

По ее словам, в плену они содержались с малолетними детьми "в нечеловеческих условиях".

"К счастью они освобождены, в тюрьме хотя бы условия содержания другие, и теперь российская сторона может отслеживать их судьбу. Они должны предстать перед иракским судом, который установит степень вины этих женщин", - отметила Саратова.

Она подчеркнула, что по неофициальной информации, в руках различных военизированных формирований находятся еще десятки женщин, вдовы боевиков ИГ, плененные после освобождения сирийских и иракских городов.

На сегодняшний день более 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.


Опубликовано:28 Февраль, 2018  16:57, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
28 Февраль, 2018
В России могут появиться исламские облигации
28 Февраль, 2018
39-й день "Оливковой ветви": Уничтожены 2184 террористов
28 Февраль, 2018
В Нигерии в результате спецоперации освобождены более тысячи заложников "Боко харам"
28 Февраль, 2018
В Афганистане хотят признать "Талибан"
28 Февраль, 2018
Реформы нужны для борьбы с врагами, например, Ираном - Саудовский принц

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
28 Февраль, 2018

В Ираке из плена освободили около 25 россиянок с детьми
28 Февраль, 2018
В России могут появиться исламские облигации
28 Февраль, 2018

39-й день "Оливковой ветви": Уничтожены 2184 террористов
28 Февраль, 2018

В Нигерии в результате спецоперации освобождены более тысячи заложников "Боко харам"
28 Февраль, 2018

В Афганистане хотят признать "Талибан"
28 Февраль, 2018

Реформы нужны для борьбы с врагами, например, Ираном - Саудовский принц
28 Февраль, 2018

Борьба с бородой и хиджабом: что ожидает Казахстан? Мнение эксперта
28 Февраль, 2018
Армяне подвергли обстрелу позиции ВC Азербайджана из пулеметов
28 Февраль, 2018

Что подразумевается под выражением «Коран имама Али (а)»? Ислам в вопросах
28 Февраль, 2018

Минобороны прокомментировало распространенное армянскими СМИ сообщение о якобы обстреле армянского села
28 Февраль, 2018

На территории Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,3
27 Февраль, 2018

В Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии
27 Февраль, 2018

Военный прокурор рассказал о деле военных, предавших Азербайджан
27 Февраль, 2018
Боевики "Джебхат ан-Нусры" обстреляли гуманитарный коридор в Восточной Гуте
27 Февраль, 2018

США пригрозили Турции санкциями из-за покупки С-400 у России
27 Февраль, 2018

Сегодня в Азербайджане отмечается "Су чершенбеси"
27 Февраль, 2018

Кто такой «мустазаф»? Ислам в вопросах
27 Февраль, 2018
США введут новые санкции против РФ в течение 30 дней
27 Февраль, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 116 раз за сутки
26 Февраль, 2018

B Азербайджанe минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида
26 Февраль, 2018

В Берлине уроженка Азербайджана сорвала с турчанки паранджу

26 Февраль, 2018
Женщинам Саудовской Аравии разрешили посещать кладбища
26 Февраль, 2018

Турецкие спецназовцы вошли в Африн
26 Февраль, 2018

В Ираке 16 гражданок Турции приговорили к смерти
26 Февраль, 2018
Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз
26 Февраль, 2018

Если сейчас нет Рая и Ада, то, как объяснить, что во время Вознесения Пророк (с) наблюдал сцены Рая и Ада? Ислам в вопросах
26 Февраль, 2018

ВВС США вновь ударили по сирийским мирным жителям: до 30 погибших
26 Февраль, 2018

Минуло 26 лет со дня Ходжалинского геноцида
24 Февраль, 2018

Боевики в Нигерии похитили 110 школьниц
24 Февраль, 2018

В Сирию из России прибыли еще два истребителя нового поколения
24 Февраль, 2018

Более 20 афганских военных погибли при атаке талибов на юге страны
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com