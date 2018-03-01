В Турции арестованы террористы из Африна

Террористы, пытавшиеся выдать себя за мирных жителей в Африне, арестованы в Турции.

Как передает Islam.az, об этом сообщает "Anadolu".

Турецкие военнослужащие задержали на территориях в сирийском районе Африн, очищенных от боевиков в рамках операции "Оливковая ветвь", двух террористов YPG/PKK, после чего доставили их в Турцию.

Террористы хотели ввести в заблуждение солдат, пытаясь убедить их в том, что являются пастухами.

При этом в телефонах задержанных содержалась информация, доказывающая их связь с террористической организацией YPG/PKK. Террористы были арестованы в зале суда.

В 17:00 20 января началась операция "Оливковая ветвь" по очистке сирийского района Африн от террористов PYD/PKK.