В Пакистане смертник устроил взрыв, есть жертвы

Четыре сотрудника сил безопасности погибли и еще 6 были ранены в результате атаки террориста-смертника в городе Кветта в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

Как передает Islam.az со ссылкой на «Синьхуа», террорист-смертник атаковал лагерь сил безопасности в пригороде Кветты.

Раненые были доставлены в больницу, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, количество погибших может возрасти.

Несколько раньше в тот же день два неизвестных стрелка совершили нападение на автоколлону одного высокопоставленного офицера полиции в Кветте, в результате двое полицейских погибли. Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" взяла на себя ответственность за нападение.