В Афганистане девять человек из 30 освободили из плена талибов

Девять из 30 человек, похищенных накануне боевиками радикального движения "Талибан" на юге Афганистана, были освобождены, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что во вторник боевики совершили нападение на автобус, ехавший по магистрали между провинциями Кандагар и Урузган, и похитили пассажиров. Личности похищенных не были установлены.

По информации агентства, часть похищенных людей была отпущена на свободу в провинции Урузган. Подробности освобождения не сообщаются.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ.