ВВС Турции бомбят позиции РПК на севере Ирака

ВВС Турции наносят авиаудары по позициям террористической организации РПК на севере Ирака, говорится в заявлении генштаба Турции, распространенном в четверг, передает İslam.az. Военно-воздушная операция на севере Ирака проводится в районе Хакурк. В ходе операции уничтожено 10 объектов террористов.

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.