Туркменбаши подарит каждой женщине по 40 манатов

Женщинам Туркменистана власти вручат денежные подарки на 8 Марта от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова. Как сообщает Информационный портал Туркменистана, президент уже подписал соответствующее распоряжение.

Размер подарка составит 40 манатов ($11,4 по официальному курсу, или $4 по курсу черного рынка). Право на подарок имеют сотрудницы всех учреждений вне зависимости от формы собственности, пенсионерки, студентки, школьницы и воспитанницы детских садов. Деньги будут вручатся в торжественной обстановке с 1 по 6 марта включительно.

При предыдущем президенте - Сапармурате Ниязове - празднование 8 Марта было запрещено. Ниязов желал перенести женский праздник на день рождения своей матери – 20 марта. В СМИ появлялись сообщения о полицейских рейдах, направленных на борьбу с празднованием женского дня в «неправильный» день 8 Марта. При этом с 2004 года женщины здесь получали на 20 марта денежные подарки в сумме 200 тысяч манатов (около $40 по тогдашнему курсу).