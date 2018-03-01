Путин рассказал об уникальности новой российской ракеты с ядерной установкой

Путин рассказал об уникальности нового российского ракетного вооружения.





Как сообщает İslam.az со ссылкой на «РИА Новости», президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что ничего подобного новому российскому ракетному вооружению ни у кого в мире нет.

«В конце 2017 года на центральном полигоне РФ состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета ядерная энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний представляет возможность перейти к принципиально новому типу вооружений — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой оснащенной ядерной энергетической установкой», — заявил Путин.

«Ничего подобного в мире пока нет», — подчеркнул он после демонстрации возможностей нового вооружения на плазменных экранах.