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Cерж Саргсян объявил армяно-турецкие протоколы недействительными

Президент Армении Серж Саргсян объявил армяно-турецкие протоколы недействительными.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на CNN Turk, соответствующее решение было принято по итогам заседания Совета Нацбезопасности Армении, которое состоялось сегодня в резиденции С.Саргсяна.

Между Арменией и Турцией не существует дипломатических отношений, а армяно-турецкая граница закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары. 10 октября 2009 года главы МИД Армении и Турции подписали в Цюрихе "Протокол об установлении дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений", которые должны были быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако ратификация протоколов была заморожена.


Опубликовано:1 Март, 2018  18:18, ]]>Печать]]>
 
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