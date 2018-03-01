Читатель спрашивает: Можно ли дать кому-то взаймы определенную сумму денег, а потом получить эти деньги с надбавкой?

Давать кому-то взаймы, а потом требовать возвращения с набавкой – харам. Это считается ростовщичеством, а это является большим грехом. Но имеется халяльный способ получения надбавки, называемый «музараба». При музарабе надбавка к первоначальной сумме заранее не обговаривается. Музараба означает, что двое становятся компаньонами для создания какого-то общего дела. Отличие от обычных компаньонов состоит в том, что одна из сторон вкладывает материальные средства, а другая обязуется заниматься конкретным делом. При музарабе заключается условие, чтобы прибыль была разделена между ними. Стороны несут одинаковую ответственность и при убытке. В заранее определенное время прибыль делится, а первичный капитал возвращается владельцу.