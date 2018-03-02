Следователи допросили Нетаньяху и его жену

Следователи израильской полиции прибыли сегодня утром в резиденцию премьер-министра Израиля и начали допрос Биньямина Нетаньяху по так называемому делу 4000, сообщает государственное радио Израиля.

По данным Yedioth Ahronoth, параллельно полицейские ведут допрос супруги премьера Сары Нетаньяху по тому же делу.

В рамках дела 4000 следователи проверяют подозрения в том, что премьер предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" поблажки взамен положительного освещения деятельности его правительства информационным порталом Walla!, который принадлежит коммуникационному гиганту.

В прошлом месяце полиция арестовала бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Нира Хефеца и бывшего генерального директора министерства связи Шломо Филбера, которые подозреваются в том, что находились в коррупционных отношениях с Шаулем Эловичем, которому принадлежит "Безек". Нетаньяху ранее проходил по этому делу как свидетель.

Глава кабинета министров ранее отверг все обвинения в свой адрес по делам 1000 и 2000, которые изначально были озвучены в ряде СМИ. В отношении дела 4000 в середине прошлого месяца он заявил, что "происходящее переходит все границы", так как "выдвигаются два бредовых и лживых обвинения". По словам Нетаньяху, это часть ведущегося против него в последние годы преследования.