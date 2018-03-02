Спутниковые аналоги в картографии мусульман (Видео)

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В Африне погиб 41 турецкий военнослужащий
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Следователи допросили Нетаньяху и его жену
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B здании Республиканского наркологического центра произошел пожар 24 погибших
Можно ли дать кому-то взаймы определенную сумму денег, а потом получить эти деньги с надбавкой? Ислам в вопросах
Cерж Саргсян объявил армяно-турецкие протоколы недействительными
Никто не сможет выстоять перед мощью Турции в Африне –Эрдоган
В Афганистане девять человек из 30 освободили из плена талибов
К кому исходит родословная сейидов Табатабаи и почему их называют именно так? Ислам в вопросах
В Ираке из плена освободили около 25 россиянок с детьми
39-й день "Оливковой ветви": Уничтожены 2184 террористов
В Нигерии в результате спецоперации освобождены более тысячи заложников "Боко харам"
В Афганистане хотят признать "Талибан"
Реформы нужны для борьбы с врагами, например, Ираном - Саудовский принц
Борьба с бородой и хиджабом: что ожидает Казахстан? Мнение эксперта
Что подразумевается под выражением «Коран имама Али (а)»? Ислам в вопросах
Минобороны прокомментировало распространенное армянскими СМИ сообщение о якобы обстреле армянского села
На территории Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,3
В Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии
Военный прокурор рассказал о деле военных, предавших Азербайджан