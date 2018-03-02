Армяне нарушили режим прекращения огня 110 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 110 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Кемерли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агдам и на безымянных высотах на территории Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.