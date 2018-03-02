Читатель спрашивает: Что такое «Уммуль-китаб»?

В переводе с арабского это означает «мать книг». Под книгой подразумевается Коран, а слово «мать» используется в смысле основы, базиса. Во многих источниках «уммуль-китаб» называют «ловхи-махфуз», где указаны все произошедшие события и события, которые произойдут в будущем. Коран до своего ниспослания Пророку (с) существовал уже в ловхе-махфузе, а затем эти откровения с помощью ангела были доставлены Его Светлости Мухаммаду (с). Поэтому «ловхи-махфуз» является источником, «матерью» Корана: «и у Него — Мать Писания» (Рад, 39).

Одно из названий суры «Фатиха» - «уммуль-китаб». Весь смысл, вся миссия Корана собрана именно в этой суре.