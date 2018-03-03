В Германии в 2017 году совершено около 950 нападений на мусульман и мечети

По меньшей мере 950 нападений на мусульман и мечети произошло в ФРГ в 2017 году.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила немецкая газета Neue Osnabruecker Zeitung со ссылкой на ответ МВД страны на запрос фракции Левой партии в парламенте.

По полученным газетой данным, в прошлом году в Германии было совершено по меньшей мере 950 нападений на мусульман и мусульманские учреждения, такие как мечети. В результате атак пострадали 33 человека. Власти расследовали чуть менее 60 нападений, случаев граффити-вандализма и осквернений (например, с помощью свиной крови) в мечетях и других связанных с исламом учреждениях. Почти во всех этих случаях преступники были правыми экстремистами.

Как добавила газата, невозможно сравнить данные о подобных нападениях за 2017 год с более ранними, поскольку ранее сбор таких данных не проводился. Как заявил газете председатель немецкого Центрального совета мусульман Айман Мазьек, официальная статистика не отражает все случаи правонарушений.

В 2017 году в Германии на постоянной основе проживали 4,7 млн последователей ислама, что составляет примерно 5% от общей численности населения. Около 65% из них являются суннитами, 7% - шиитами, 13% - алавитами.